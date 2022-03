Boonen bientôt au tribunal

Le cycliste belge, contrôlé positif à la cocaïne lors d'un test hors compétition en mai dernier, pourrait être prochainement jugé en correctionnelle.

Le leader de l'équipe Quick Step risque en cas de procès une peine de trois mois à cinq ans de prison et une amende de 1 000 à 100 000 euros. Par contre, il n'encourt aucune sanction sportive, car le contrôle a été effectué plus de deux jours avant une course et la cocaïne n'est pas interdite hors compétition.