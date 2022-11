INFPC : Cinq conseils pour booster votre carrière

Vous souhaitez progresser dans votre carrière, trouver un nouvel emploi ou prendre de nouvelles responsabilités? La formation est un outil essentiel pour atteindre votre objectif.

Quel que soit le projet visé, la formation tout au long de la vie est indispensable pour développer ses compétences et répondre aux défis du monde d'aujourd'hui et de demain. Zoom sur cinq conseils pour booster ses compétences et évoluer dans sa carrière.

Bien définir son objectif

Définir son objectif est la première étape clé. Elle consiste à faire le point sur ses acquis et sa situation actuelle et, en parallèle, à s’interroger sur ses motivations et ses envies professionnelles. Á partir de ces éléments, il est possible d’identifier les éventuelles compétences manquantes à acquérir, grâce à la formation ou les pistes à suivre pour valoriser son parcours et son expérience.

Trouver la bonne formation

La recherche de formation est une étape importante dans la réalisation d’un projet professionnel pour lequel des compétences nouvelles sont à acquérir.

La plateforme publique lifelong-learning.lu centralise l’offre de formation au Luxembourg: plus de 12 000 formations y sont présentées par 300 organismes de formation agréés. Selon la formation choisie, elle peut être proposée en cours de jour, à distance, en horaires décalés… Il peut s’agir d’une formation de plusieurs heures pour approfondir ses connaissances dans un domaine en particulier ou d’une formation s’étalant sur plusieurs mois, ce qui est notamment le cas des formations diplômantes. Rendez-vous sur lifelong-learning.lu pour trouver votre formation.

Demander une aide pour se former

Les personnes qui souhaitent suivre une formation peuvent solliciter une aide à la formation. Cette aide peut prendre la forme d’un congé payé spécial, comme le congé individuel de formation ou le congé linguistique, qui permet d’apprendre le luxembourgeois. Il peut également s’agir d’une mesure portant sur l’organisation du temps de travail ou encore d’une aide financière spécifique en fonction de la nature du projet.

Valoriser son expérience

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet de valoriser son expérience professionnelle et personnelle dans le but d’obtenir un diplôme. La première étape consiste à identifier le diplôme qui correspond à son expérience et à s’informer sur la procédure à suivre selon le diplôme visé.

S’informer, une étape indispensable dans la réussite de son projet

L’INFPC accompagne les personnes dans leurs démarches de formation en proposant un service d’information à plusieurs niveaux:

•Le portail lifelong-learning.lu pour accéder à plus de 12 000 formations et à toutes les informations utiles pour se former;

•L’infoligne téléphonique joignable du lundi au vendredi au 26 20 40 pour toute question sur la formation tout au long de la vie;