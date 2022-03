Bordeaux avance en toute confiance

Bordeaux

dégage un sentiment de puissance très

prometteur avant son match face au Maccabi Haïfa, mercredi, en

Ligue des champions.

Face à Rennes invaincu, Bordeaux s’est comporté dimanche en patron qu’il est depuis six mois en France (victoire 1-0), flottant un peu en première période, maîtrisant beaucoup, régalant parfois pour conquérir un 17e succès lors de ses 18 derniers matches disputés en L1.

Physiquement, on attendait les hommes de Laurent Blanc au tournant face aux Bretons, qui les avaient surpris et dominés la saison dernière. Et à l’image de leur «sentinelle» Alou Diarra, une nouvelle fois impeccable, ils ont aussi remporté cette bataille.