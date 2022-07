Football : Bordeaux finalement repêché en Ligue 2

Le club, un temps menacé de rétrogradation administrative en National (3e division), doit également être convoqué par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) «pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre», et les Girondins seront sous «un contrôle financier renforcé et régulier durant la saison 2022-2023», précise le communiqué de la FFF.