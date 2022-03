Bordeaux n'est plus qu'à 90 minutes du bonheur

Bordeaux et Marseille se disputeront, samedi, le titre de champion de France.

Les hommes de Laurent Blanc sont à 90 minutes d'un sixième titre de champion. Même un match nul leur suffira samedi à Caen, pour détrôner Lyon. Mais Caen, qui doit assurer son maintien, fera tout pour gâcher la fête. «On ne descendra pas, a affirmé Savidan. Et en plus on va permettre à Marseille d’être champion en battant Bordeaux».