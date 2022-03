Europa League : Bordeaux se qualifie, Marseille éliminé

L'OL, déjà qualifié, a obtenu jeudi un résultat nul. Bordeaux se qualifie également face à Bruges. Enfin Marseille, est définitivement éliminé.

Bordeaux s'est qualifié jeudi pour les 16es de finale de l'Europa League en dominant Bruges 2-1 (groupe D) alors que Marseille, battu au Vélodrome par Fenerbahçe 1-0 (groupe C), est éliminé à l'issue de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules. Bordeaux peut dire un grand merci à Jussié, auteur d'un doublé en première période, et confirme sur la scène européenne une embellie déjà constatée en Ligue 1 (2e).