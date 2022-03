Bordeaux veut éviter un nouveau piège lyonnais

L'affiche de la 14e journée de

Ligue 1 opposera dimanche l'Olympique Lyonnais à Bordeaux.

«Cela crée un doute dans l’esprit de tout le monde à quelques jours d’un match essentiel de championnat (contre Bordeaux) alors que nous avons besoin de confiance. On ne doit jamais perdre à la maison et encore moins contre une équipe de L2», déclarait le président Aulas à l'issue de la rencontre qui, après la défaite lors du Trophée des champions, enlève un deuxième objectif au club.

Du côté bordelais, si la rencontre a été préparée de la plus belle des manières par les jeunes pousses du club grâce à une nette victoire sur Guingamp (4-2), la pression sera plus que palpable dimanche. Battus deux fois la saison passée, les Girondins, relégués pour l'instant à six points de leur adversaire du jour, n'auront eux non plus pas droit à l'erreur. «Si nous réalisons la même saison que l’an dernier et que nous faisons les mêmes performances face à Lyon avec deux défaites, il n’y aura rien à espérer», confiait ainsi Laurent Blanc.