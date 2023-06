Ligue 2: Bordeaux veut rejouer sans pénalité et accuse Rodez de manque de fair-play

La rencontre disputée le 2 juin entre Bordeaux et Rodez lors de l'ultime journée de L2 a été interrompue définitivement en première période après l'agression , par un supporter des Girondins, d'un joueur du RAF, Lucas Buades, qui venait d'ouvrir le score. Ce match était déterminant à la fois pour Bordeaux, engagé dans un sprint à distance avec Metz pour l'accession à la Ligue 1, et pour Rodez, à la lutte avec Annecy pour éviter la relégation. A 1-0 en faveur des visiteurs, Bordeaux manquait l'accession dans l'élite tandis que Rodez échappait à la descente.

«À ce titre, le club a demandé à la Commission de discipline de rejouer le match sans que ne lui soit appliqué une sanction disciplinaire et de ne pas porter atteinte à l'équité du championnat de Ligue 2», indique le communiqué des Girondins. Bordeaux justifie cette clémence potentielle par le fait de ne pas avoir «connu de faits de violence ces dernières années, notamment du fait du travail constant mené et qui continuera d’être mené en lien avec les associations de supporters».

«Aucune lésion» pour Lucas Buades

Par ailleurs, les Girondins soutiennent que Lucas Buades n'a souffert «d'aucune lésion» et que le club aveyronnais n'a pas «coopéré spontanément avec les enquêteurs dans les heures et les jours ayant suivi l'événement», ce qui motive leur réclamation. Selon eux, la seule agression du supporter ne peut avoir provoquer «la commotion invoquée par le joueur», qui résulterait plutôt d'un choc avec ses coéquipiers, venus l'entourer pour fêter son but.