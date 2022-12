«BORDERS» : L'application mobile pour les frontaliers en 2023

Une nouvelle année fiscale approche à grands pas et, avec elle, de nombreux contrôles fiscaux des pays voisins au Luxembourg pointent leur nez. De la plus petite à la plus grosse des organisations, les indépendants, les PME et les personnes de professions libérales peinent souvent à accumuler des preuves de présences sur le territoire de leur siège social.