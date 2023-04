Concert au Luxembourg: Boris Brejcha, joker de la tech minimale, pour un show événement à la Rockhal

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, dit l’adage. Plutôt que de se voir coller des étiquettes, Boris Brejcha a baptisé lui-même son style musical. L’Allemand de 41 ans a en effet donné naissance au genre musical «high-tech minimal», à savoir un mélange de techno, de techno minimale, de trance et d’électro dont il a le secret. Pionnier de la scène minimale, l’artiste de Rhénanie-Palatinat a su se faire sa place dans la jungle mondiale des DJ, atteignant la 42e place du célèbre top 100 de «DJ Mag» en 20212.

La vie de Boris Brejcha avait pourtant débuté de façon dramatique. À 6 ans, le garçonnet était présent lors de l’effroyable accident de Ramstein, une catastrophe aérienne qui fit 67 victimes et 1 500 blessés. L’Allemand en garde encore des cicatrices et brûlures dans sa chair. On pourrait croire que c’est ce qui l’a poussé à enfiler son célèbre masque lors de ses shows. Mais ce n’est pas forcément le cas.