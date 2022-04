Visite surprise : Boris Johnson à Kiev, premier leader du G7 en Ukraine depuis l’invasion

Le Premier ministre britannique s’est entretenu en personne avec Volodymyr Zelensky, samedi, pour «montrer sa solidarité avec le peuple ukrainien», lors d’un déplacement non annoncé.

«Le Premier ministre a effectué un voyage en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky en personne et montrer sa solidarité avec le peuple ukrainien», a déclaré un porte-parole de Downing Street, en ajoutant que les discussions portaient sur de nouvelles aides «militaires et financières».

«Bienvenu à Kiev, mon ami !»

Sur la chaîne Telegram du président Volodymyr Zelensky, on voit plusieurs photos du président ukrainien, portant une tenue et des baskets kaki qui accueille Boris Johnson en costume-cravate devant le siège de la présidence à Kiev et à l’intérieur. «Bienvenu à Kiev, mon ami !», écrit-il.