Boris Johnson décrit comme trop indécis pour la crise Covid

«C'est quelqu'un qui repoussait souvent les décisions, prenait conseil auprès de multiples sources et changeait d'avis sur les différents sujets», a expliqué Lee Cain, directeur de la communication à Downing Street sous Boris Johnson.

La pandémie exigeait «des décisions rapides»

Cela peut constituer «une grande force» en politique mais la pandémie exigeait «des décisions rapides» et «des gens qui tiennent bon», a-t-il ajouté, indiquant avoir fini par quitter son poste «épuisé» par les revirements de son patron lors des premiers mois de la crise sanitaire en 2020.

Lee Cain a témoigné plusieurs heures lors de la vaste enquête publique lancée en juin dernier sur la gestion du Covid-19, qui a fait plus de 230 000 morts au Royaume-Uni, l'un des pires bilans en Europe. Après avoir examiné comment le pays était préparé à la crise sanitaire, la procédure, censée durer au moins trois ans et présidée par la juge Heather Hallett, se penche sur la gouvernance et la gestion politique de l'apparition du virus.