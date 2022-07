Royaume-Uni : Boris Johnson lâché par deux de ses ministres

Les ministres britanniques des Finances et de la Santé ont démissionné mardi soir, coup de théâtre témoignant de leur lassitude face aux scandales à répétition secouant le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson.

Rishi Sunak, ministre des Finances (à gauche), et Sajid Javid, ministre de la Santé, ont jeté l’éponge mardi.

«Le public attend légitimement que le gouvernement soit conduit de manière compétente et sérieuse», a affirmé le ministre des Finances Rishi Sunak, 42 ans, dans sa lettre de démission publiée sur Twitter. Quelques minutes plus tôt, le ministre de la Santé Sajid Javid, 52 ans, avait également annoncé sa démission, expliquant qu'il n'avait plus confiance en Boris Johnson.