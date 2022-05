Royaume-Uni : Boris Johnson passe un test lors d’élections locales

Après des mois de révélations sur le «partygate», les électeurs pourraient se servir d’élections locales pour sanctionner le Parti conservateur de Boris Johnson.

Les Britanniques votent jeudi lors d’élections locales qui donneront une idée des dégâts du scandale du «partygate» pour le Parti conservateur de Boris Johnson et s’annoncent décisives pour l’Irlande du Nord, où les républicains du Sinn Fein espèrent une victoire historique. Le remplacement de milliers de sièges dans des conseils locaux en Angleterre, Ecosse et au Pays de Galles permettront aux électeurs de s’exprimer dans les urnes pour la première fois après des mois de révélations sur les fêtes tenues à Downing Street pendant les confinements. Et pourrait ainsi, en cas de mauvais résultats, convaincre certains députés attentistes de la majorité de retirer leur soutien à Boris Johnson, déterminé à rester au pouvoir malgré l’amende reçue, inédite pour un Premier ministre en exercice.