Politique britannique : Boris Johnson rentre à Londres, sa candidature se précise

L'ancien Premier ministre britannique a écourté ses vacances dans les Caraïbes, au moment où la course à la succession de Liz Truss est lancée.

Boris Johnson vient de quitter le pouvoir mais préparerait son retour. AFP

L'ex-Premier ministre Boris Johnson a atterri à Londres samedi, après ses vacances dans les Caraïbes, renforçant l'hypothèse de sa candidature pour Downing Street après la démission de Liz Truss jeudi. Trois noms ont émergé dans cette campagne éclair au sein du parti conservateur: l'actuelle ministre des Relations avec le Parlement Penny Mordaunt, qui a officialisé sa candidature vendredi, Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances qui avait perdu début septembre face à Liz Truss, et l'ex-Premier ministre Boris Johnson, qui a démissionné en juillet après une succession de scandales.

Son combat avec Rishi Sunak domine les unes de la presse samedi. «Johnson et Sunak mènent la course alors que les espoirs d'unité s'évanouissent», titre The Independent. «Les tribus conservatrices partent en guerre», écrit The Guardian. Le Daily Telegraph reste factuel: «Rishi Sunak fait la course pour sécuriser une majorité de députés tories». Vendredi soir, un allié de Boris Johnson au Parlement, James Duddridge, avait prévenu: «il va prendre l'avion pour revenir». «Il a dit: »Nous allons le faire, je suis prêt"», selon ce député qui a échangé avec lui.

Campagne très courte

Mais l'ex-Premier ministre, qui avait quitté le Parlement le 20 juillet en lançant «Hasta la vista, baby!», n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature. Rishi Sunak, dont la démission du gouvernement Johnson avait conduit à celle de son patron, a réussi à dépasser le seuil des 100 parrainages requis afin de concourir pour prendre la tête du parti conservateur et donc Downing Street. Mais lui non plus ne s'est pas lancé officiellement dans la course. Il n'a pas fait d'apparition publique depuis la démission de Liz Truss.

Selon le site Guido Fawkes, qui suit de très près les soubresauts de la course, Rishi Sunak avait samedi matin 105 parrainages, devant Boris Johnson (69) et Penny Mordaunt (25). Les candidats ont jusqu'à lundi après-midi pour obtenir 100 parrainages. Les députés voteront d'abord, et s'il reste deux candidats en lice, les 170 000 adhérents du parti devront les départager par un vote en ligne d'ici vendredi prochain.