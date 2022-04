Partygate : Boris Johnson s'excuse «sans réserve» devant le Parlement

Pris la main dans le peau de confiture à faire la fête alors que ses concitoyens étaient confinés, le Premier ministre britannique a présenté ses excuses.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est excusé «sans réserve» devant le Parlement mardi après s'être vu infliger une amende pour avoir enfreint les restrictions anti-Covid, sans convaincre l'opposition qui une fois encore a demandé sa démission. M. Johnson a affirmé qu'il ne lui «était pas venu à l'esprit, à l'époque ni par la suite», que sa participation à un bref rassemblement pour son anniversaire en juin 2020 à Downing Street «pouvait constituer une violation des règles» alors en vigueur et qu'il avait lui-même décidées. «C'était mon erreur et je m'en excuse sans réserve».

Il change vite de sujet

Il a toutefois tenté de minimiser mardi l'importance du scandale qui exaspère les Britanniques en passant au bout de quelques minutes au sujet de l'invasion russe en Ukraine. «Je sais que de nombreuses personnes sont en colère et déçues et je ressens une obligation encore plus importante de respecter les priorités des Britanniques et de répondre à l'attaque barbare du (président russe Vladimir) Poutine contre l'Ukraine».