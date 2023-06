Boris Johnson a «délibérément trompé» le Parlement britannique

Boris Johnson a «délibérément» menti au Parlement britannique à de multiples reprises dans l'affaire du «partygate», a conclu jeudi une commission d'enquête parlementaire dans un rapport qui a d'ores et déjà poussé l'ex-Premier ministre britannique à démissionner avec fracas de son mandat de député.

Conclusions «de malade»

Il avait alors remis son siège de député avec fracas, dénonçant une «chasse aux sorcières» et attaquant son successeur Rishi Sunak. «La commission n'a pas trouvé la moindre preuve» contre nous, a réagi Boris Johnson dans un long communiqué extrêmement agressif, réaffirmant qu'il pensait ne rien avoir fait de mal et dénonçant le «mensonge» et les conclusions «de malade» de la commission.