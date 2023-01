En Allemagne : Boris Pistorius va devenir ministre de la Défense

Le social-démocrate Boris Pistorius, ministre de l'Intérieur de la région de Basse-Saxe peu connu au niveau national, va être nommé ministre de la Défense en Allemagne, a-t-on appris mardi auprès de sources gouvernementales. Sa nomination est attendue dans la journée en remplacement de Christine Lambrecht qui a démissionné lundi, après une série de bourdes à la tête de ce poste crucial en pleine guerre en Ukraine et alors que l'Allemagne est pressée de toutes parts de fournir plus d'armes lourdes pour aider Kiev.

Ce changement intervient alors que l'Allemagne est pressée de toutes parts de fournir plus d'armes lourdes pour aider Kiev. Une réunion cruciale des ministres de la Défense occidentaux, autour des États-Unis, se tiendra vendredi en Allemagne. Très critiquée après plusieurs bévues, Mme Lambrecht avait jeté l'éponge après un peu plus d'un an au ministère de la Défense, invoquant une «focalisation des médias» sur sa personne l'empêchant de mener sa tâche à bien.

Spécialisé en cybersécurité, sécurité intérieure et politique migratoire

Comme elle M. Pistorius, 62 ans, est juriste de formation et issu du parti politique du chancelier Olaf Scholz. Le retour de ce portefeuille à un ministre, après trois femmes à ce poste depuis 2013, remettrait en cause la promesse de M. Scholz de maintenir la parité dans le gouvernement qu'il dirige depuis décembre 2021. En tant que ministre de l'Intérieur de sa région du nord de l'Allemagne, M. Pistorius s'est spécialisé dans les questions de cybersécurité, de sécurité intérieure et de politique migratoire. Il fut également maire d'Osnabrück, entre 2006 et 2013.