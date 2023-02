Dilemme au Luxembourg: Bosser dans un resto, un hôtel ou un café peut faire peur, et pourtant

Journées de travail coupées, travail posté, le soir, les week-ends et les jours fériés. Présenté ainsi, l'horeca ne fait pas très envie. Et c'est en partie pour cela que le secteur peine à recruter. C'était déjà le cas avant le Covid, mais les choses ne se sont pas arrangées depuis. Au total, 8 014 postes vacants dans le secteur au Luxembourg ont été déclarés en 2022 à l'Adem, contre 3 679 en 2019.

C'est pour aider les propriétaires de restaurants, hôtels, cafés à trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin, que le cabinet de recrutement Harry Hope a décidé d'ouvrir, début 2023, une division dédiée à l'horeca. «Les entreprises ont des besoins en cuisine, tous métiers confondus, mais aussi de chefs de rang, chefs de salle et de personnes à des postes plus stratégiques», détaille Jessie Jollain, consultante en recrutement horeca. Sur l'ensemble des postes vacants déclarés en 2022, 914 étaient des postes de personnel de cuisine, 824 de service en restauration et 384 de plonge, selon les données de l'Adem.