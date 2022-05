NBA : Boston écarte Miami et défiera Golden State en finale

Boston s'est qualifié pour la 22e finale NBA de son histoire, en s'imposant à Miami (100-96) lors du septième match décisif de leur série en finale de Conférence Est, dimanche en play-offs.

Boston défiera les Warriors de Stephen Curry, qui tenteront eux de remporter un 4e titre en six finales depuis 2015.

Finalement, Draymond Green, qui l'avait crié un peu trop tôt, avait raison. Boston sera opposé à partir du 2 juin à Golden State, pour tenter de remporter un 18e titre record en 22 finales et de reprendre les devants sur ses rivaux éternels des Los Angeles Lakers, qui l'avaient rejoint au sommet du palmarès en 2020 après leur sacre aux dépens du... Heat.

Cette fois, il sera donné à Jayson Tatum et Jaylen Brown la possibilité d'écrire leur propre histoire, après d'autres glorieux anciens, les Bob Cousy, John Havlicek, Larry Bird et Paul Pierce qui avait mené l'équipe au trèfle à son dernier titre en 2008, contre les Lakers.

Les «Jay-Jay», parfaitement soutenus par Marcus Smart, ont été prépondérants au succès des Celtics. À eux trois, ils ont marqué les trois quarts des points de l'équipe (24, 24 et 20). Tatum (10 rbds, 6 passes, 2 contres), qui arborait un brassard floqué du No 24 de son idole Kobe Bryant «pour invoquer son savoir-faire dans les matches No 7», a été de sang-froid, récompensé du trophée de MVP de la finale de Conférence Est