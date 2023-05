Basketball: Boston s’invite dans le carré d’as de la NBA

Face à des Sixers qui n’ont plus réussi à se faufiler dans le carré d’as de la ligue professionnelle nord-américaine depuis 2001, le club du Massachusetts a forcé la décision grâce à un Jayson Tatum majuscule. L’ailier originaire du Missouri a effectué 13 rebonds et inscrit 51 points. Il a ainsi battu son record personnel (50 points) établi il y a un an contre les Brooklyn Nets et celui de la la ligue pour le nombre de points amassés dans un match décisif. «C’est la fête des mères aujourd’hui, et je suis heureux d’avoir offert une performance aussi spéciale en l’honneur de la mienne», a-t-il sobrement lancé après la rencontre.