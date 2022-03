Bouchons à prévoir à la frontière belgo-luxembourgeoise

La police fédérale belge annonce la couleur: il sera difficile de passer d’un pays à l’autre vendredi prochain en empruntant la E411, au niveau de Sterpernich.

Il faudra au moins compter deux heures de ralentissement. Vendredi est un jour férié en Allemagne et les véhicules de plus de 7,5 tonnes ne pourront pas circuler sur les territoires allemand et luxembourgeois. De plus, les autorités grand-ducales effectueront des contrôles sur les poids lourds en direction du Luxembourg. Les routes seront également plus chargées avec le début des vacances de Pâques.

La police luxembourgeoise conseille à tous les chauffeurs belges se rendant en France de quitter la E411 à l'échangeur de Dassoulx et d'emprunter la E42 en direction de Mons et du Nord de la France, ou de quitter la E411 à l'échangeur de Recogne (sortie 25) et emprunter la N89 en direction de Bouillon et Sedan. Les automobilistes peuvent aussi quitter la E411 à l'échangeur de Weyler (sortie 32) et emprunter la N81 en direction de Messancy et Longwy.