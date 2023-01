Coiffure: Bouclez vos cheveux avec un accessoire de cuisine

Pour cela, il suffit de placer les longueurs humides dans la passoire et de les sécher par en dessous avec le sèche-cheveux en effectuant des mouvements de bas en haut pour que la chaleur se diffuse. Une fois les longueurs sèches, il ne reste plus qu’à sécher le reste des cheveux et les racines. Comme avec un diffuseur classique, cette méthode convient mieux aux cheveux déjà bouclés, mais peut également donner du mouvement à une chevelure plus lisse.