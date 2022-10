Santé au Luxembourg: Bouger au bureau pour ne pas coincer

HUNCHERANGE – Les tâches de bureau de ne pas indolores, loin de là… Paul Hubert, ostéopathe donne des conseils à appliquer dans les bureaux et autres open spaces.

Les mains sont les seuls instruments de l'ostéopathe pour soulager les maux des patients. Vincent Lescaut

Maux de tête, cervicalgies, lombalgies, lumbago (douleur lombaire aiguë), tendinites syndrome du canal carpien... autant de termes peu rassurants qui résonnent quotidiennement dans le cabinet de Paul Hubert, ostéopathe à Huncherange. «Ce sont là les principales douleurs dont se plaignent les patients exerçant un métier statique», confirme le thérapeute qui distille des conseils simples à appliquer dans les bureaux et autres open spaces.

«Bouger, se lever et faire quelques pas toutes les 45 minutes, éviter de garder la même posture, ce sont des mesures simples pour éviter l’engourdissement musculaire et la douleur à long terme», précise Paul Hubert, qui rappelle que «le corps est fait pour bouger». Ces conseils de prévention visent aussi les employeurs, qui seraient bien inspirés de protéger leurs collaborateurs en leur fournissant des bureaux à hauteur réglable pour alterner les positions assise et debout, «ce qui leur évite cet immobilisme conduisant à terme à la douleur».

«Toutes les douleurs ne sont pas du ressort de l’ostéopathie»

Parfois, cependant, la douleur est installée et devient handicapante. «Dans ce cas, l’ostéopathie peut être une démarche de première intention», propose Paul Hubert. Le but de l’ostéopathe sera alors de redonner de la mobilité au corps en le considérant dans sa globalité et en modulant la douleur qui favorise l'immobilisme.

«Bien sûr, toutes les douleurs ne sont pas du ressort de l’ostéopathie et un thérapeute honnête doit savoir réorienter son patient vers la médecine lorsque cela s’impose», précise le professionnel, qui en profite aussi pour dénoncer quelques «mythes» comme le craquement miracle «qui n’est qu’un échappement de gaz à l’intérieur d’une articulation» ou «le décalage d'un bassin qui, si le diagnostic est avéré, relève de la chirurgie!» Et à ceux qui doutent encore du soulagement que l'ostéopathie peut procurer, Paul Hubert propose tout simplement de «venir et essayer».