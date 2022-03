Bourdais est «trop vieux»

Selon L’Équipe, le Français de 29 ans aurait dépassé la date de péremption pour Flavio Briatore, le patron de Renault, à la recherche de nouveaux pilotes.

C’est bientôt la valse des pilotes de fin de saison. Si Bourdais n’était pas conservé par Toro Rosso, il pourrait être recaser dans l’écurie française, qui ne sait toujours pas si Fernando Alonso va resigner en 2009. Et son coéquipier est toujours sur la sellette : Nelson Piquet Jr n’a guère convaincu cette saison et il serait en balance avec Romain Grosjean et Lucs Di Grassi, tous issus du programme Renault Driver Development.