«Sens unique, zones 30, shared space… On va tranquilliser le trafic»

- L'essentiel: Vous êtes le nouveau bourgmestre de Differdange depuis juin dernier. Le programme de coalition (LSAP/CSV) est-il prêt?

Guy Altmeisch: Au prochain conseil communal, on va le rendre public. Les gens auront la version finale avec des photos et des explications complémentaires au mois de novembre. Une distribution dans les boîtes aux lettres (12 000 exemplaires) est prévue.

- Quelles sont les grandes lignes du programme de coalition?

On va commencer la construction d'une école au centre de Differdange. On est également en train de finir les travaux de l'école primaire de Niederkorn. Ce qui nous tient aussi à cœur, c'est la fermeture du passage à niveau dans l'avenue Charlotte, qui est fermé 35 minutes chaque heure.

En outre, on pense à une rénovation de la piscine ouverte d'Oberkorn (la gestion avait été reprise par Aquasud). Depuis 15 ans, il n'y a pas eu d'investissement dans la technique et les bassins. On veut faire une nouvelle piscine digne du quartier d'Oberkorn.

On doit également agrandir la maison communale car on a dépassé les 30 000 habitants. Il faut adapter en conséquence les services administratifs.

Au niveau de la sécurité, on est train de préparer l'installation des caméras de surveillance au parc Gerlache de Differdange afin d'améliorer la qualité de vie. La loi nous permet de faire la surveillance de monuments et de bâtiments. Je n'ai toutefois pas encore de détails à vous donner sur le nombre de caméras ou sur les modalités d'enregistrement.

- Quels sont les projets en termes de mobilité?

On va tranquilliser la circulation pour les routes principales, afin d'améliorer la qualité de vie des gens. Je pense à la rue de Pétange, à la rue d'Hussigny, à la rue de Soleuvre. On va faire des systèmes avec des sens uniques. On va aussi faire des zones 30. On est à ce titre en contact avec un bureau d'études.

On veut aussi sécuriser les écoles en éloignant les voitures privées. On pense à faire des shared spaces (NDLR: Le shared space (espace partagé en anglais) est un principe de design urbain, qui vise à mettre fin à la ségrégation entre les différents modes de transport et à repenser en particulier la signalisation) dans le centre-ville).

Au niveau des parkings, on est en train de faire le nécessaire chez le notaire afin qu'on puisse démarrer un parking de plusieurs centaines de places au contournement, au niveau du commissariat de police. On est aussi en train de négocier avec un promoteur pour bâtir un parking près du terrain de foot de Niederkorn. Ce seront des parkings payants à un tarif très réduit, comme les gens ont l'habitude de le voir à Differdange.

- Vous souhaitez également développer le commerce local…

Differdange était auparavant la Cité du Fer, de 1980 à 1995. On est ensuite devenu la ville des écoles car on a deux universités et deux lycées. Le prochain pas doit être de redynamiser le commerce local et le centre-ville. Par exemple, il manque une quincaillerie. Si on a besoin d'une vis, d'un marteau ou d'un tournevis, on doit effectuer 15-20 kilomètres pour en trouver. C'est ça qui fait vivre une ville et qui lui redonne son attractivité.