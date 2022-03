Bourré, David Hasselhoff frappe un médecin par erreur

Alors qu’il rechantera pour les 20 ans de la chute du mur de Berlin, David Hasselhoff a été une nouvelle fois hospitalisé suite à un abus d’alcool s’étant soldé par un blessé.

«Il était tellement bourré qu’il a inondé son lit - ruinant deux matelas – et est devenu un véritable boulet pour le personnel de l’hôtel», a révélé une source au quotidien britannique, précisant: «Son assistant, Joe Townley, était tellement inquiet qu’il a appelé un médecin. David était fou de rage et a tenté de se battre avec lui mais a malencontreusement frappé le docteur».

Le plus connu des acteurs de séries B – il a joué dans «Alerte à Malibu», «K2000», «Les Feux de l’amour» - interprètera une chanson «inspirée du célèbre Rat Pack réunissant Frank Sinatra, Sammy Davis Jr, Dean Martin et Peter Lawford» pour commémorer les 20 ans de la chute du mur de Berlin.

Au lendemain de la chute du mur en 1989, The Hoff avait chanté en live son titre phare «Looking for Freedom» devant la porte de Brandebourg pour célébrer la réunification de l'Allemagne, et cela devant des centaines de milliers d’Allemands conquis. Le titre devient le symbole de cet événement et l’album accompagnant le single caracole en tête des hit-parades trois mois d’affilée.