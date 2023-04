«Super Mario Bros»: Bowser déclare son amour à Peach et fait le buzz

Si vous faites partie des millions de personnes à avoir vu «Super Mario Bros» au cinéma, vous êtes peut-être sorti du cinéma en chantonnant «Peaches peaches peaches peaches peaches peaches peaches peaches peaches, peaches» (bien 10 fois oui!). La ritournelle de Bowser déclarant sa flamme à la princesse reste en effet bien dans la tête et est même devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans la version anglophone, le personnage de jeu vidéo est interprété par le loufoque Jack Black qui n'a pas hésité à enfiler le costume de la tortue-dinosaure-dragon pour les besoin d'un clip aux couleurs... pêche! La séquence a déjà été vue plus de 7 millions de fois sur YouTube et c'est un raz-de-marée sur TikTok.

«La première fois que j'ai vu Bowser, j'ai été complètement bluffé par son design, il est si badass!», a confié Jack Black au site spécialisé IGN. «C'est mon personnage préféré de l'univers Nintendo, on dirait qu'il vient de Mad Max, qu'il est en quelque sorte une star du heavy metal». Alors quand on lui a envoyé cette petite chanson, il a voulu aller au bout du délire. «J'ai compris ce qu'ils voulaient faire avec Bowser: enlever ses piques et chanter une chanson d'amour à Peach».