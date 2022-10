Au Luxembourg, le boycott du Mondial ne fait pas l'unanimité

Faut-il boycotter le Mondial au Qatar? Alors que plusieurs grandes villes françaises (Paris, Strasbourg, Marseille, Nancy…) ont pris la décision de ne pas organiser d'événement public dans le cadre de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), le sujet rebondit au Luxembourg, où les «public viewings» au début de l'été se sont imposés comme une tradition lorsqu'une compétition de football internationale comme la Coupe du monde et l'Euro se dispute.

Aberration écologique et morts sur les chantiers

Que les résidents du Grand-Duché ne s'attendent pas à retrouver ce type d'ambiance à la fin de l'automne. La ville de Luxembourg a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'organisera aucune diffusion publique des matches «notamment pour rester cohérent avec la politique énergétique». À Differdange, la mairie a également changé son fusil d'épaule par souci d'éthique, comme l'explique à L'essentiel l'échevin chargé des sports, Paulo Aguiar (Déi Gréng).

«Nous avions budgété 25 000 euros pour diffuser les matches à partir des huitièmes de finale mais nous ne le ferons pas. Ce Mondial est organisé de manière scandaleuse avec une construction des stades aberrante et des milliers de morts sur les chantiers. C'est une manière de montrer notre solidarité», explique-t-il, avançant également des raisons écologiques: «Avec la crise énergétique, c'est aussi notre rôle de montrer l'exemple. Il fallait définir des priorités, nous avons déjà le marché de Noël».

Et si une équipe très populaire dans la commune comme le Portugal était amenée à réaliser un beau parcours? «Nous resterons sur notre position. Et pourtant j'adore le foot et le ''vivre ensemble'' qu'il procure», assure l'échevin écologiste.