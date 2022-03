Marée noire : BP a 72 heures pour divulguer ses projets

Les autorités américaines mettent la pression au groupe pétrolier. Il devra dévoiler dans trois jours ses futurs projets pour récupérer le pétrole qui s'échappe dans le Golf du Mexique.

«BP doit faire état de ses plans concernant ses initiatives parallèles, continues et alternatives de récupération du pétrole, et notamment mettre en place un échéancier, dans les 72 heures après la réception de ce courrier», indique cette lettre adressée par le contre-amiral des garde-côtes James Watson au patron de BP Tony Hayward et datée de mardi.