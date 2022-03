Sur Internet : BP a acheté les termes «marée noire»

Le géant pétrolier BP «achète» les mots-clés les plus utilisés sur les moteurs de recherche dans le cadre de cette catastrophe pour renvoyer les internautes vers son site web.

Sur les moteurs de recherche Google, Yahoo! et Bing, les termes «marée noire», «marée noire du golfe du Mexique» et d'autres expressions connexes donnent lieu en haut de la page de résultats à un «lien sponsorisé» vers le site de BP, accompagné de ce message: «pour en savoir plus sur l'action de BP».

«Nous avons acheté des termes de recherche sur des moteurs comme Google pour faciliter les recherches des gens qui veulent en savoir plus sur les efforts que nous entreprenons dans le golfe et pour les renvoyer plus facilement vers les liens qui ont trait aux dépôts de plainte, aux informations sur les plages souillées par le pétrole et aux appels aux volontaires», a-t-il déclaré.