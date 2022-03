Marée noire : BP espère lancer un test clé pour faire cesser le cauchemar

Le groupe pétrolier a commencé jeudi un test crucial visant à évaluer la résistance du puits de pétrole qui fuit dans le golfe du Mexique ce qui pourrait stopper définitivement la fuite.

«J'espère que nous commencerons (le test) plus tard ce matin, ou dans la journée», a indiqué le vice-président du groupe britannique Kent Wells. Une fuite détectée sur un conduit au cours des préparatifs précédant le lancement du test, et réparée dans la nuit par les ingénieurs de BP, avait amené plus tôt le groupe pétrolier à le reporter. Des robots sous-marins vont vérifier que la réparation a été réussie avant que la résistance du puits soit contrôlée, a précisé Kent Wells.