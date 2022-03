Marée noire : BP y a déjà laissé 6,1 milliards de dollars

La compagnie pétrolière britannique a annoncé lundi qu’elle avait dépensé 6,1 milliards de dollars pour contenir la fuite de pétrole dans le Golfe du Mexique.

Cette somme inclut l'ensemble des dépenses effectuées par le groupe pour contenir et nettoyer le pétrole, le forage de puits de secours et les opérations de cimentation, les sommes versées aux États riverains et aux autorités fédérales, plus les demandes de dédommagement déjà remboursées, a détaillé.