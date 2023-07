Angelina Jolie et Brad Pitt acceptent une médiation

AFI FEST 2015 Presented By Audi Opening Night Gala Premiere Of Universal Pictures' "By The Sea" - Arrivals

Dans des documents que le journal britannique a pu consulter, on apprend encore que l’acteur de 59 ans a nommé un «administrateur provisoire». Il a pris cette décision pour éviter de perturber l’activité viticole du domaine. «Compte tenu du litige entre Nouvel LLC (contrôlée par Yuri Shefler, patron de Stoli, à qui Angelina Jolie a vendu ses parts) et Mondo Bongo LLC (contrôlée par Brad Pitt), Château Miraval et son directeur ont demandé et obtenu la nomination d’un administrateur provisoire par le tribunal de commerce de Draguignan (France), afin de permettre à la société et à son directeur de continuer à développer l’entreprise et son partenariat essentiel avec la famille Perrin jusqu’à ce que ce litige soit résolu, dans l’intérêt de Château Miraval, de ses directeurs, de ses employés, de ses partenaires et de ses filiales», a confirmé une source française.