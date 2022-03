Brad et George font bien les clowns pour les Coen

Les deux stars hollywoodiennes se partagent l'affiche de «Burn After

Reading», le nouveau film des frères Coen.

Avec Brad Pitt et George Clooney dans les rôles principaux, «Burn After Reading» (sortie aujourd'hui en France, vendredi au Luxembourg) est l’un des films les plus drôles des frères Ethan et Joel Coen qui ont déjà signé «Fargo» et «No Country For Old Men».