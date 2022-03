Brad ne se bat plus avec Angie

Interviewé par Rolling Stone, Brad Pitt évoque son film, «L’Étrange histoire de Benjamin Button», dans lequel son personnage est confronté à la mort.

«Avec Angelina nous ne nous disputons plus, a expliqué l'acteur dans le magazine Rolling stone Ce qui m’a été révélé dans ce film, c’est qu’il va arriver un moment où je ne pourrai plus être avec elle. Et je ne pourrai plus être avec mes enfants. Si on a envie de se disputer, maintenant, ça passe».