Un homme a vécu chez Brad Pitt sans payer de loyer

La comédienne, qui a vendu sa maison de Los Angeles à l’acteur en 1994, a raconté au magazine que Brad Pitt avait acheté plusieurs propriétés jouxtant la sienne dans les années 1990. «Il devait y avoir 22 demeures contiguës à la sienne et à chaque fois qu’il venait, il achetait l’une d’elles», s’est souvenue Cassandra.

Ému par le sort de John, un homme veuf âgé d’environ 90 ans qui venait de lui vendre sa maison, Brad Pitt lui avait permis de rester dans le bien jusqu’à son décès et sans lui demander le moindre loyer. Mais ce que l’acteur et sculpteur n’avait pas prévu, c’est que John vivrait jusqu’à 105 ans, a raconté Cassandra Peterson à «People». «J’imagine que Brad Pitt pensait qu’il pouvait rester jusqu’à sa mort et qu’il croyait que cela arriverait très rapidement», a-t-elle plaisanté.