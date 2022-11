À Los Angeles : Brad Pitt a-t-il craqué pour une jolie brune?

Brad Pitt a-t-il une nouvelle femme dans sa vie? Après que les rumeurs concernant une possible liaison avec Emily Ratajkowski ont été démenties, on lui prête désormais une relation avec une jolie brune de 29 ans. L'acteur américain - qui fêtera ses 59 ans le 13 décembre prochain - a été en effet aperçu le week-end dernier en charmante compagnie au concert de Bono, à Los Angeles.

Le Daily Mail s'est procuré des clichés sur lesquels on voit Brad Pitt et Ines de Ramon plutôt détendus et complices. Aucune preuve claire toutefois n'a été apportée sur le fait qu'ils sont en couple.