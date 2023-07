En Espagne: Elle croyait parler à Brad Pitt, avant qu'il ne l'escroque

Une résidente de la ville de Grenade, en Espagne, pensait avoir trouvé l'amour avec Brad Pitt, star planétaire. En plus d'avoir le cœur brisé, cette dame «d'un certain âge» s'est fait soutirer 170 000 euros, révèlent les médias espagnols. La victime qui souhaite rester anonyme a rencontré en 2022 un homme se présentant comme l'acteur américain sur Facebook, dans un groupe de fans de la star.

Au fur et à mesure des échanges, l'interlocuteur se montre tantôt proche de sa victime et tantôt plus distant, une stratégie qui peut être l'œuvre de plusieurs personnes, suppose son avocat. «Ce sont des professionnels: ils marquent des temps, ils savent quand donner de l'affection et quand ne pas répondre», détaille Me Antonio Estella Aroza. Au fil des mois, l'arnaqueur lui avoue même «être tombé amoureux» d'elle, vouloir la rencontrer et lui promet un rôle dans son prochain film.