Divorce houleux : Brad Pitt et Angelina Jolie se déchirent encore

L'acteur réclame un procès au civil contre son ex-femme pour contester la vente de ses parts dans leur domaine viticole de Provence (sud de la France).

Angelina Jolie et Brad Pitt s'y étaient mariés en 2014, après des années de vie en couple, avant d'engager une procédure de divorce en 2016 qui traîne depuis dans de longues batailles judiciaires, notamment sur la garde de leurs six enfants. Dernier épisode en date: une plainte déposée par Brad Pitt jeudi soir devant un tribunal de Californie attestant que les deux stars «étaient d'accord pour ne jamais vendre leurs intérêts respectifs dans le domaine Miraval sans le consentement de l'un ou l'autre».

Mais en octobre, Angelina Jolie a cédé ses parts à «un fabricant de spiritueux basé au Luxembourg et contrôlé par l'oligarque russe Iouri Shefler», connu un temps comme le patron de la plus grosse société russe d'exportation de vodka et qui s'était confronté en justice en 2002 à l'État russe. L'avocat d'Angelina Jolie a affirmé que l'actrice n'avait pas encore été notifiée officiellement de la plainte, et que ses représentants en avaient appris l'existence «par les médias».