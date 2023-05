Gwyneth Paltrow: Brad Pitt ou Ben Affleck? Elle balance sur les performances sexuelles de ses ex

Brad Pitt a laissé visiblement un meilleur souvenir que Ben Affleck à Gwyneth Paltrow. Quand Alexandra Cooper du podcast «Call Her Daddy» lui a proposé de jouer à «Brad ou Ben?» (NDLR: deux ex de lactrice), la quinquagénaire a lancé immédiatement «Brad» avant même la première question!

Une fois le jeu saisi, l'actrice s'est lâchée. Brad était le plus stylé, le plus romantique mais Ben la faisait rire. «Ils embrassaient bien tous les deux», a-t-elle confié. Quand l'animatrice lui demande qui était meilleur au lit, l'actrice hésite - «c'est très difficile» - mais pas très longtemps: «Brad c'était l'alchimie totale, genre c'est l'amour de ma vie à ce moment-là... et Ben, c'était techniquement excellent», sourit-elle. «Je ne peux pas croire que ma fille entende ça», a-t-elle souri.