Art : Brad Pitt présente ses sculptures en Finlande

«Pour Nick et moi, c’est un nouveau monde»

À la grande surprise d’une Finlande, peu habituée aux visites de stars hollywoodiennes, l’acteur a fait une apparition à l’exposition, en compagnie de Nick Cave. «Pour Nick et moi, c’est un nouveau monde et une première représentation. Ça fait juste du bien», a déclaré l’acteur, samedi, à la télévision finlandaise Yle, qui ignorait qu’il serait présent. «En ce qui me concerne, il s’agit d’introspection. Il s’agit de savoir où je me suis trompé dans mes relations, où j’ai fait un faux pas», a confié la star.