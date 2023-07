Automobile et cinéma: Brad Pitt va faire vibrer Silverstone

Pour l’occasion, un garage fictif de l’écurie Apex, qui est au centre de l’intrigue du film produit par Apple et Jerry Bruckheimer, a été installé dans la ligne droite des stands.

Mercedes a modifié une monoplace avec les caractéristiques d’une F2 pour la relooker en une F1 qui puisse se fondre dans le peloton. La voiture, noire et or, a été dévoilée jeudi et a déjà roulé sur le mythique circuit anglais.