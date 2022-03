Rumeurs, rumeurs : Bradley Cooper et Irina Shayk bientôt en couple?

Ces dernières semaines, l'acteur et le mannequin se rapprochent. Ils ont assisté ensemble à une comédie musicale.

Bradley et Irina ont fait connaissance grâce à des amis communs.

Bradley Cooper aime les top models. Le héros du film «American Sniper» serait sur le point de remplacer Suki Waterhouse par Irina Shayk, selon Page Six. L'acteur et le mannequin étaient dans le public d'une représentation de «Finding Neverland» mercredi 22 avril 2015, et semblaient très complices.