Accusations de dopage : Bradley Wiggins nie avoir «franchi la ligne éthique»

Accablé par un rapport parlementaire britannique, l'ancien vainqueur du Tour de France a réagi, dénonçant notamment une «chasse aux sorcières».

Sous le feu des critiques, Bradley Wiggins tente de se justifier. L'ancien cycliste a essayé de défendre sa probité lundi soir dans une émission de la BBC, quelques heures après la révélation d'un rapport parlementaire britannique accablant pour lui et son ancienne équipe, la Sky. Les élus reprochent à la formation britannique qui domine outrageusement les courses par étapes d'avoir utilisé des médicaments non pour soigner les coureurs malades, mais dans le but d'améliorer leurs performances.