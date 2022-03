Brahim Asloum pourrait raccrocher les gants

Le boxeur français, détenteur du titre WBA des mi-mouches, qui n'a pas trouvé de diffuseur depuis plus d'un an, envisage de mettre un terme à sa carrière, selon son entourage.

"Qu'est-ce que voulez qu'il fasse ? Mettez-vous à sa place ! Ils lui ont coupé sa carrière", a estimé son ancien entraîneur et mentor Louis Acariès, en référence à la chaîne Canal Plus. "Lui, il a envie de continuer, mais avec un partenaire qui, du jour au lendemain, lui dit «on ne peut plus organiser», ce n'est pas possible", a ajouté Louis Acariès.