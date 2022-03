Bram investit 12 millions et quadruple sa surface

Après deux ans et demi de travaux,

et 12 millions d'euros

d'investissement, le nouveau Bram ouvre.

Ce n'est pas une évolution, mais carrément une révolution. À la mesure des transformations opérées au Shopping Center City Concorde à Bertrange, le magasin Bram a vu plus grand, plus pratique et plus beau.