«Sauveteur» luxembourgeois: Bram Krieps sillonne le monde pour aider les gens en détresse

Voilà dix ans que le Grand-Duché s'est spécialisé dans cette aide d'urgence, complémentaire à l'intervention humanitaire immédiate, après un séisme ou un cyclone par exemple. La décision a été prise en 2010, après un séisme en Haïti. «La coordination était très mauvaise à cause du manque de communication», se souvient Bram Krieps. Alors depuis, le Luxembourg a investi dans 35 antennes satellitaires pour rétablir au plus vite, chaque fois, les lignes de communication, y compris Internet, pour l'aide internationale mais aussi pour la population sur place. Le Luxembourg est le seul pays au sein du mécanisme européen qui propose cette solution.

«Ils pourraient nous donner leur dernière chemise pour nous remercier»

Emergency.lu peut s'appuyer désormais sur une quarantaine de volontaires, dont la moitié composent aussi le groupe d'intervention pour mission humanitaire. Si une catastrophe survient, le Luxembourg est sollicité et le dispositif sait identifier très vite aujourd'hui les besoins humains et en matériel pour la mission. L'an dernier, trois antennes ont été transportées en Haïti, après un séisme qui a fait plus de 2 200 morts. «Nous étions deux Luxembourgeois à partir, avec 22 bagages», raconte Bram Krieps. Lui-même dit avoir déjà participé à «une vingtaine de missions», plusieurs fois en Haïti, au Népal aussi… Après une première carrière militaire, il est même «en mode mission depuis vingt ans». Plus largement, Emergency.lu a été déployée, entre autres, au Venezuela en 2012, aux Philippines en 2013, au Vanuatu en 2015, au Nigeria en 2017 et aux Bahamas en 2019.