Procès en France : Brandao décide finalement de faire appel

Le footballeur brésilien a changé d'avocat et a fait appel de sa condamnation à un mois de prison ferme pour un coup de tête au milieu du PSG Thiago Motta, a indiqué son nouveau conseil.

Ni Thiago Motta, ni le PSG n'avaient porté plainte contre Brandao. AFP

Le greffe a confirmé mardi avoir enregistré l'appel de Brandao. L'avocat qui le représentait lors du procès en première instance devant le tribunal correctionnel de Paris, Me Olivier Martin, avait indiqué lundi que l'attaquant bastiais n'avait pas interjeté appel. Me Maharsi, le nouvel avocat, a expliqué que son client ne souhaitait initialement pas communiquer sur son appel et lui avait demandé, ainsi qu'à Me Martin, de ne pas en faire état, mais est finalement revenu sur sa position. Il confirmait ainsi des informations de la journaliste de France 3 Corse Kristina Luzi.

Brandao «a toujours souhaité interjeter appel, depuis le 27 novembre», a assuré Me Maharsi à l'AFP au sujet de sa condamnation à un mois d'emprisonnement ferme et 20 000 euros d'amende. «Il a envie de s'expliquer, de donner sa version des faits» et entend donc se présenter à l'audience en appel. Le 16 août, quelques instants après la fin de PSG-Bastia, comptant pour la 2e journée du championnat de France au Parc des Princes, Brandao avait attendu Motta dans le couloir menant aux vestiaires. Sur les images de la vidéosurveillance, on le voit s'avancer vers lui et porter un bref coup de tête au visage du joueur du PSG avant de courir vers le vestiaire.

Le geste a valu à Thiago Motta une fracture du nez sans déplacement. Depuis, Evaeverson Lemos da Silva Brandao, de son vrai nom, avait reconnu les faits mais nié le caractère prémédité de l'agression. Le tribunal a pourtant retenu la préméditation pour prononcer une condamnation sans précédent connu pour des faits commis entre joueurs professionnels dans une enceinte sportive. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) avait, par ailleurs, déjà sanctionné l'attaquant en lui infligeant six mois de suspension. La décision a été confirmée en appel. Le sportif ne pourra reprendre la compétition qu'à partir du 22 février. Thiago Motta n'avait pas porté plainte contre Brandao, le PSG non plus.

(L'essentiel/AFP)