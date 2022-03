Criminel lorrain : Braquage à Zaventem: procès sans Bertoldi

BRUXELLES/METZ - Le procès d'un énorme vol de bijoux, survenu à Zaventem en 2013, s'est ouvert mercredi en l'absence du principal suspect, le Messin Marc Bertoldi.

Le 18 février 2013 vers 20h00, deux véhicules noirs équipés de gyrophares bleus avaient enfoncé la clôture d'un chantier pour pénétrer sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. C'est le moment où un chargement extrait d'un fourgon de transports de fonds doit être embarqué à bord d'un avion s'apprêtant à décoller pour Zurich. Huit hommes armés de fusils mitrailleurs, encagoulés et porteurs d'uniformes de policier surgissent alors des deux véhicules pour braquer les pilotes de l'avion et les transporteurs de la Brink's, sans tirer un coup de feu.

Bertoldi jugé par défaut

Finalement 16 hommes, dont Marc Bertoldi, actuellement incarcéré en France, et trois femmes ont été renvoyés devant la justice belge pour répondre de leur responsabilité dans le braquage. Certains prévenus comparaissent pour le vol des diamants, d'autres pour le vol et l'incendie des véhicules qui ont servi aux faits, et d'autres encore pour le recel des diamants et pour blanchiment, a précisé l'agence Belga. Seule une petite partie du butin avait été retrouvée.